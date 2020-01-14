https://news.day.az/society/1193751.html В Азербайджане изменен порядок приема в магистратуру

В Азербайджане изменен порядок приема в магистратуру

Общество, 14 января 2020 09:40 201

Изменены правила приема в магистратуры вузов и Академии наук Азербайджана

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, в соответствии с изменениями, прием в магистратуру, как и принято в международной практике, предусмотрен в один этап - оцениванием уровня интеллекта (логического мышления), знанием информатики и иностранных языков.

Отметим, что в настоящее время прием в магистратуру осуществляется в два этапа. На первом этапе проверяются общий уровень интеллекта (логического мышления), знания по информатике и иностранным языкам. На втором этапе проверяются знания по специальности.

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