В Азербайджане изменен порядок приема в магистратуру

Изменены правила приема в магистратуры вузов и Академии наук Азербайджана

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, в соответствии с изменениями, прием в магистратуру, как и принято в международной практике, предусмотрен в один этап - оцениванием уровня интеллекта (логического мышления), знанием информатики и иностранных языков.

Отметим, что в настоящее время прием в магистратуру осуществляется в два этапа. На первом этапе проверяются общий уровень интеллекта (логического мышления), знания по информатике и иностранным языкам. На втором этапе проверяются знания по специальности.