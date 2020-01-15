https://news.day.az/society/1194101.html В Баку скончалась известная предпринимательница
В Баку скончалась известная предпринимательница
Скончалась владелица универмага "Москва" Эльмира Мадатова.
Как передает Day.Az со ссылкой на BakuPost, ей было 74 года.
Э.Мадатова была владелицей нескольких крупных торговых объектов в Баку. Среди этих объектов упоминается также Насиминский рынок.
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