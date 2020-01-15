В Баку скончалась известная предпринимательница

Скончалась владелица универмага "Москва" Эльмира Мадатова.

Как передает Day.Az со ссылкой на BakuPost, ей было 74 года.

Э.Мадатова была владелицей нескольких крупных торговых объектов в Баку. Среди этих объектов упоминается также Насиминский рынок.