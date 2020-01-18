https://news.day.az/society/1195148.html Тяжелое ДТП в Баку: “Toyota” протаранила 4 автомобиля - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Баку: “Toyota” протаранила 4 автомобиля - ВИДЕО
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на проспекте Зии Буньядова. Автомобиль марки "Toyota" (90-MD-770) врезался в автомобили, припаркованные на обочине. В результате аварии 5 автомобилей деформировались.
По словам пострадавшего, водитель "Toyota" находился в нетрезвом состоянии.
В связи с происшествием ведется расследование.
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