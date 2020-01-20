В заповеднике "Гобустан" почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО

В Национальном историко-художественном заповеднике "Гобустан" состоялось мероприятие, посвященное 30-й годовщине трагедии 20 Января, Day.Az со ссылкой на Trend. Минутой молчания была почтена память жертв 20 Января и героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Директор заповедника Вугар Исаев рассказал о трагических событиях 20 января 1990 года, отметив, что этот день вошел в историю Азербайджана, как одна из самых скорбных и в то же время наиболее славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа за свободу.

"Своей кровью наши шехиды вписали еще одну страницу в героическую летопись народа, пожертвовав собственными жизнями за независимость и территориальную целостность Азербайджана", - сказал Вугар Исаев.

Было подчеркнуто, что первая политико-правовая оценка трагедии 20 Января на государственном уровне была дана Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Был продемонстрирован видеоролик, посвященный трагедии 20 Января, учащимися полной средней школы №321 поселка Гобустан Гарадагского района исполнена литературно-художественная композиция, а также экспозиция работ учащихся художественных курсов Культурного центра Службы государственной безопасности и представлен фотостенд, посвященный трагическим событиям тех дней.