В Азербайджане установлена личность одного из неопознанных шехидов

Установлена личность одного из шехидов, захороненных неопознанным на кладбище Шаммедли в Имишлинском районе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомиссию по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что останки неизвестных шехидов, погибших в боях с армянскими захватчиками в 1993-1994 гг. в направлении Физулинского района, и захороненных на кладбище Шаммедли в Имишлинском районе, при содействии Госкомиссии были ранее эксгумированы, взяты соответствующие биологические образцы.

По желанию семьи шехида, 23 января 2020 года в 15:00, в соответствии с военными ритуалами, состоится перезахоронение останков в Аллее шехидов в Евлахе.