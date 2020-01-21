https://news.day.az/society/1195792.html В Азербайджане установлена личность одного из неопознанных шехидов

В Азербайджане установлена личность одного из неопознанных шехидов

Общество, 21 января 2020 15:10 699

Установлена личность одного из шехидов, захороненных неопознанным на кладбище Шаммедли в Имишлинском районе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомиссию по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что останки неизвестных шехидов, погибших в боях с армянскими захватчиками в 1993-1994 гг. в направлении Физулинского района, и захороненных на кладбище Шаммедли в Имишлинском районе, при содействии Госкомиссии были ранее эксгумированы, взяты соответствующие биологические образцы.

По желанию семьи шехида, 23 января 2020 года в 15:00, в соответствии с военными ритуалами, состоится перезахоронение останков в Аллее шехидов в Евлахе.

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