По маршруту Баку-Пиршаги запущен новый электропоезд

Один из новых электропоездов, привезенных в Баку в прошлом месяце, уже используется на маршруте Баку-Пиршаги. Об этом сообщили во вторник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Как сообщили в ЗАО, другой поезд еще тестируется, поэтому пока не введен в эксплуатацию.

Напомним, что в прошлом месяце ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приобрело от швейцарской компании "Stadler Rail Group" еще два двухэтажных электропоезда марки KISS. Новые поезда будут работать в направлениях Баку-Сумгайыт и Баку-Пиршаги.

Отметим, что поезда созданы в соответствии с последними технологиями и полностью отвечают всем современным стандартам.

Сидячих мест в поездах, состоящих из четырех вагонов, 371, девять из них первого класса, 62 - бизнес-класса и 307 стандартных мест.

Напомним, что до сегодняшнего дня в эксплуатации находилось семь поездов данного типа, производства компании Stadler Rail Group, теперь их число достигло девяти.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сотрудничает со швейцарской компанией "Stadler Rail Group" с 2015 года.

До настоящего времени закуплено 9 электропоездов, по 4 вагона в каждом. Поезда работают в направлениях Баку-Гянджа, Баку-Сумгайыт и Баку-Пиршаги.