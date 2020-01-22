В Азербайджане за год обезврежено более 800 преступных групп - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

В 2019 году в Азербайджане обезврежено 818 преступных групп.

Об этом на расширенной коллегии в МВД, посвященном итогам борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в 2019 году, и предстоящим задачам, сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, сообщает Day.Az.

Он подчеркнул, что благодаря оперативным мерам, проведенными на основе информации, поступившей на службу "102", по "горячим следам" были раскрыты 2039 преступлений, пресечено 7 556 противоправных действий, возможностями системы "Безопасный город" раскрыто 575 преступлений.

Также мерами, предпринятыми в сфере привлечения к ответственности виновных лиц, задержаны 3608 человек.

Министр отметил, что была целенаправленно проведена борьба с организованной преступностью, и в отчетном году обезврежено 818 преступных групп.

Из незаконного оборота было изъято 1 231 килограмм наркотических средств, уничтожено около 127 тонн незаконно культивированных конопли и опия.

В прошлом году следователи органов внутренних дел произвели расследование 81 % из всех 31 539 уголовных дел, расследованных в республике, и 92,7% нанесенного гражданам материального ущерба на сумму более 52 млн манатов была возмещена именно в ходе следствия.