https://news.day.az/society/1196248.html Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавший - ФОТО

Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавший - ФОТО

Общество, 22 января 2020 21:44 129

В Геранбое произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Назиккенд Геранбойского района, столкнулись легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" и грузовик марки "КамАЗ".

В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Гасанов Назим Мухаммед оглу (1961 г.р.) получил тяжелую травму. Пострадавший госпитализирован.

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