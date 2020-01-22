https://news.day.az/society/1196248.html Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Геранбое, есть пострадавший - ФОТО
В Геранбое произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Назиккенд Геранбойского района, столкнулись легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" и грузовик марки "КамАЗ".
В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ-2106" Гасанов Назим Мухаммед оглу (1961 г.р.) получил тяжелую травму. Пострадавший госпитализирован.
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