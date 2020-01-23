https://news.day.az/society/1196494.html Американцы без ума от шекербуры - азербайджанская кухня захватывает США - ФОТО

Американцы без ума от шекербуры - азербайджанская кухня захватывает США - ФОТО

Общество, 23 января 2020 23:38 595

Азербайджан и Соединенные Штаты находятся на расстоянии тысяч миль друг от друга, однако тепло Страны огней с недавних пор начали чувствовать и в Калифорнии.

Американские гурманы собрались в доме азербайджанки Фариды Садыховой, которая уже 16 лет живет в США и знакомит американцев с азербайджанской кухней, обучая их приготовлению самых популярных блюд и сладостей.

Готовя с ними Лагичский хлеб, шекербуру и фасали, Фарида отметила, что постоянно проводит веселые уроки кулинарии с замечательными людьми, которые проделывают потрясающую работу, сообщает Day.Az.

Американцам рассказали, что шекербура - известная во всем мире выпечка из Азербайджана, которую обычно готовят во время весеннего праздника Новруз, знаменующий приход весны 21 марта, и она является одним из любимых лакомств среди местных жителей и иностранцев. Кусок теста в форме полукруга наполняется фаршем из ядер грецкого ореха и сахарного песка перед тем, как отправиться в печь. Шекербура является неотъемлемым элементом чаепития в Азербайджане.

Затем гурманам показали способ приготовления лагичского хлеба, названного в честь одноименной деревни, расположенной в северной части Исмаиллинского района Азербайджана. Этот хлеб, выпекаемый издавна местными жителями, по традиции является сладким. Попробовав выпечку, калифорнийцы, которые всегда рады чему-то вкусному, были в восторге.

Фарида рассказывает, что поначалу американским поварам и гурманам было трудно выучить традиционные стили приготовления азербайджанских блюд, но со временем они стали понимать и ценить методы приготовления блюд, которые она научила их готовить.

Фото: Feride Sadikhova Buyuran

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