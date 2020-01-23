ПО "Азеригаз" переходит на особый режим работы в связи с резким похолоданием
В Азербайджане будет введен особый режим работы производственного объединения "Азеригаз", передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Согласно сообщению, в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов "Азеригаз" сообщили о резком ухудшении погодных условий с 24 января.
В этой связи, руководством даны соответствующие распоряжения всем структурным подразделениям.
"В рамках трудовых норм принимаются меры по обеспечению безопасности работников на производстве. Кроме того, для оперативного предупреждения аварий в ожидаемых погодных условиях будет организовано дежурство ответственных лиц в управлениях и на предприятиях. В соответствии с правилами безопасности на территории газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов запрещена работа с огнем", - говорится в сообщении ПО.
Абоненты могут обращаться в колл-центр объединения 104/185 или оперативный whatsapp номер (+99477) 3 104 104 104 в случае утечки газа, аварий или любых затруднений.
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