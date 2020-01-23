Прием заявок на аренду жилья в Азербайджане скоро будет восстановлен - ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время сегмент ипотечного кредитования в системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия" Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана полностью функционирует.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на фонд Азербайджана, передает Day.Az.

22 января 2020 года в связи с возникшими техническими проблемами при приеме обращений по поводу механизма аренды жилых площадей с обязательством последующей продажи различные СМИ распространили ложную информацию, охарактеризовав случившееся, как "крах электронной системы", говорится в сообщении.

Отметим, что в 2013 году была запущена система "Электронная ипотека и кредитная гарантия" с целью повышения качества услуг, оказываемых населению, расширения возможностей получения ипотечных кредитов, обеспечения прозрачности и очередности в рассмотрении и приеме обращений граждан, предотвращения личного взаимодействия и злоупотребления полномочиями, для оптимизации документооборота и сведения его к минимуму, интенсификации процесса оказания услуг.

"Для исполнения новых задач, обозначенных в Уставе Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, 19 июня в 2019 году была создана система "Электронная ипотека и кредитная гарантия", которая начала оказывать услуги населению и уполномоченным организациям Фонда (банки, страховщики и оценщики). Необходимо отметить, что электронная система была создана на основе современной технологической платформы и облачных технологий. На данный момент эта уникальная система обеспечивает автоматизацию достаточно широкого спектра сложных операций в различных направлениях деятельности Фонда", - отмечается в сообщении.

В информации говорится, что электронная система также интегрирована в систему "Электронное правительство" для обеспечения информацией граждан о документах, удостоверяющих личность, свидетельстве о браке, о членах семьи, месте работы и доходах, выплатах по социальному страхованию, налоговых обязательствах, кредитной истории и недвижимости, находящейся в ипотеке.

"Как известно, 22 января 2020 года массовые обращения граждан по поводу механизма аренды жилья с обязательством последующей продажи способствовали сбою работы системы. Хотим отметить, что данная проблема возникла безотносительно общей работы системы, а в связи с новыми модулями, переданными в пользование граждан. В результате прием обращений граждан был приостановлен. На данный момент в системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия" отдел ипотечного кредитования находится в полном рабочем состоянии и обеспечивает проведение операций между Фондом и уполномоченными организациями. В заключение, просим граждан и представителей СМИ отнестись с пониманием к возникшей технической проблеме и объявляем, что прием обращений по поводу аренды жилья с обязательством последующей продажи будет возобновлен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Фонда.