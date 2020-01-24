https://news.day.az/society/1196648.html Жуткое ДТП в Хырдалане: автомобиль на большой скорости сбил двух школьниц - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Хырдалане автомобиль на большой скорости сбил двух школьниц.
Жуткое ДТП в Хырдалане: автомобиль на большой скорости сбил двух школьниц - ВИДЕО
В Абшеронском районе Азербайджана произошло ужасное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Хырдалане автомобиль на большой скорости сбил двух школьниц.
Водитель автомобиля "Mercedes" потеряв управление, сбил переходивших дорогу двух учениц средней школы №1 города Хырдалан.
Школьницы были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Одна из пострадавших - девочка по имени Фидан, впала в кому. По факту ведется расследование.
Day.Az представляет читателям кадры, на которых запечатлен момент происшествия:
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