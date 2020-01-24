Жуткое ДТП в Хырдалане: автомобиль на большой скорости сбил двух школьниц - ВИДЕО

В Абшеронском районе Азербайджана произошло ужасное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Хырдалане автомобиль на большой скорости сбил двух школьниц.



Водитель автомобиля "Mercedes" потеряв управление, сбил переходивших дорогу двух учениц средней школы №1 города Хырдалан.

Школьницы были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Одна из пострадавших - девочка по имени Фидан, впала в кому. По факту ведется расследование.

Day.Az представляет читателям кадры, на которых запечатлен момент происшествия: