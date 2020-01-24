Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала слухи о пытках обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин

Заявление Алибабы Рзаева - адвоката Илькина Сулейманова, подозреваемого в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, о якобы оказанном давлении на его подзащитного в целях получения признательных показаний в ходе следствия, абсолютно не соответствует действительности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру, в ходе допроса в качестве подозреваемого, Сулейманов в присутствии защитника полностью признался в содеянном, при осуществлении следственно-оперативных мероприятий было обеспечено участие адвоката и свидетелей, кроме того, при освидетельствовании подозреваемого судебно-медицинскими экспертами, а также во время помещения его в следственный изолятор №1, на его теле не были обнаружены следы телесных повреждений.

Также не поступала жалоба Сулейманова о том, что до помещения в СИЗО, а равно и в последующий период, он был подвергнут каким-либо пыткам или другим жестоким, унижающим человеческое достоинство действиям.

"Заявления, не имеющие никаких оснований, в период проведения следственных действий недопустимы. Это, наряду с формированием в обществе ложного мнения, идет вразрез с интересами следствия и оценивается как давление на него", - сказано в сообщении.