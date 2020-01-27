Азербайджан контролирует ситуацию в связи со своими студентами в Китае - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

В регионах Китая, пораженных коронавирусом, остаются семь азербайджанских студентов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время в Китае учатся около 500 азербайджанских студентов, 62 из них - по государственной линии.

"Министерство образования постоянно поддерживает связь с МИД и посольством Азербайджана в Китае. Связь с этими студентами поддерживается через посольство. По имеющейся у нас информации, более 50 стран обратились к Китаю по вопросам эвакуации своих граждан. По информации, предоставленной нам МИД Азербайджана, сегодня МИД Китая проведет заседание. После этого станет известно, какие очередные шаги планирует предпринять китайская сторона. В соответствии с обращением, которое будет сделано, будут приняты необходимые меры. Ситуация находится под нашим контролем", - заявил министр.