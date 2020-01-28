Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) провели рейд в цеху по производству сахара в селе Алачадырлы Бардинского района, принадлежащем физическому лицу Садыхову Вугару Энвер оглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Во время рейда на предприятии было установлено грубое нарушение санитарно-технических и санитарно-гигиенических требований, неправильное хранение сырья и готовой продукции, а также, что соответствующих работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации не проводятся. Было выявлено, что отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность сырья.

Были взяты образцы с производимого сахара и отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности.

На основании выявленных фактов, в соответствии с требованиями законодательства, работа предприятия была приостановлена.