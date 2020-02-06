Соблюдение режима 8-часового рабочего дня в Азербайджане будет отслеживать специальная мониторинговая группа, которая будет работать по двум направлениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на marja.az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной выполнению распоряжения Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" от 6 февраля 2020 года.

По словам министра, на первом этапе будут рассмотрены все жалобы, заявления и обращения по этому поводу и приняты соответствующие меры, будут проинформированы работодатели, сделаны соответствующие предупреждения и приняты другие соответствующие меры. В рамках второго этапа будут проводиться проверки на рабочих местах.

"В настоящее время подготавливаются предложения, которые будут представлены правительству, и после соответствующего решения будут начаты проверки. Мы постараемся, чтобы наши проверки и мониторинги не оказали отрицательного влияния на бизнес-среду. Поэтому на первом этапе и предусматривается вынесение предупреждений, разъяснение работнику и работодателю их прав и обязанностей. В отношении работодателей, которые после предупреждения не будут выполнять требования, будет применен механизм административного штрафования. В соответствии с динамикой жалоб в каком-то секторе мониторинги могут быть более сфокусированными", - сказал Сахиль Бабаев.