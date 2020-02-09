Весь процесс парламентских выборов в Азербайджане организован на высшем уровне.

Об этом Trend сказал член делегации из Мальдив Фувад Зовфик, который прибыл в качестве наблюдателя, передает Day.Az.

По его словам, делегация из Мальдив, состоящая из двух наблюдателей, прибыла по приглашению ЦИК Азербайджана.

"Нас встретили очень хорошо, нам предоставлена возможность наблюдать за выборами в четырех избирательных участках", - сказал он.

Зовфик отметил, что весь избирательный процесс очень хорошо организован.

"Мне очень нравится как здесь все организовано. Один из основных факторов, который я хотел бы отметить, это большое количество будок для голосования. Это позволяет избегать больших очередей и дает каждому избирателю больше времени обдумать свой выбор", - сказал он.

Он также отметил, что во всем остальном процесс очень схож с процессом выборов на Мальдивах.

"Люди, которые работают на избирательных участках успешно справляются со своими обязанностями", - подытожил собеседник.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".