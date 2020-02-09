От журналистов, освещающих парламентские выборы, на "горячую линию" Совета печати поступило четыре обращения.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Совет, три обращения поступили в связи с третьим, пятым и 20-м участками 57-го Кюрдамирского избирательного округа, а одно - из 15-го участка 47-го Мингячевирского округа. На "горячую линию" обратились сотрудники четырех сайтов. По всем трем вопросам Совет немедленно связался с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), которая устранила проблему после расследования.

Отметим, что СП организовал "горячую линию" для обеспечения более эффективного исполнения журналистами миссии по освещению парламентских выборов.

"Горячая линия" структуры функционировала с 08:00 до 19:00 по номерам (012) 441 35 96, (050) 206 96 02.

СП также проводил мониторинг исполнения СМИ профессиональной деятельности на парламентских выборах. Для этого члены правления СП находились на избирательных участках в Баку и регионах, где непосредственно наблюдали за процессом. Они отметили, что для представителей СМИ, освещающих процесс голосования, были созданы нормальные условия, и никаких препятствий в связи с этим не зарегистрировано.

Напомним, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.