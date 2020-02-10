Пока сложно делать конкретные выводы в связи со смертью представителя кандидата в депутаты из 101-го Гёкгель-Дашкесанского избирательного округа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

"Этот вопрос будет расследован. В первую очередь об этом будут проинформированы СМИ", - отметил Гасымов.

Он отметил, что в целом выборы прошли слаженно, в соответствии с требованиями законодательства.

"Однако, невозможно представить процесс, к которому привлечены миллионы людей, без негативных случаев. Главное не сам случай, а своевременно принятые меры, адекватная реакция на него. ЦИК предпринимает такие шаги", - добавил Ровзат Гасымов.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.

В рамках выборов было зарегистрированы 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.