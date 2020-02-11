В минобразовании Азербайджана рассказали, как похолодание повлияло на посещаемость школ
Заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева прокомментировала посещаемость школ учениками в холодных погодных условиях.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, замминистра сообщила, что посещаемость не вызывает серьезных проблем, нет никаких предпосылок к отмене уроков в школах страны.
"В стране нет необходимости отменять уроки. Естественно, пара учеников может не приходить на уроки, но это по определенным причинам всегда имеет место быть. Серьезных проблем в этой связи не наблюдается", - сказала Махаббат Велиева.
Она сообщила, что также не поступало обращений в связи с проблемами с отоплением в школах.
"При наличии подобных проблем, специальная группа министерства образования, созданная для этих целей, может своевременно предпринять необходимые меры", - сказала Махаббат Велиева.
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