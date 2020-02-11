Заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева прокомментировала посещаемость школ учениками в холодных погодных условиях.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, замминистра сообщила, что посещаемость не вызывает серьезных проблем, нет никаких предпосылок к отмене уроков в школах страны.

"В стране нет необходимости отменять уроки. Естественно, пара учеников может не приходить на уроки, но это по определенным причинам всегда имеет место быть. Серьезных проблем в этой связи не наблюдается", - сказала Махаббат Велиева.

Она сообщила, что также не поступало обращений в связи с проблемами с отоплением в школах.

"При наличии подобных проблем, специальная группа министерства образования, созданная для этих целей, может своевременно предпринять необходимые меры", - сказала Махаббат Велиева.