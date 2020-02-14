https://news.day.az/society/1202907.html В жилом доме в Лянкяране произошел пожар
В жилом доме в Лянкяране произошел пожар
В городе Лянкяран произошел пожар в четырехкомнатном доме, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, в результате пожара сгорели горючие конструкции одной из комнат на площади 20 квадратных метров, а также крыша дома на площади 50 квадратных метров. При пожаре пострадал один человек.
Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.
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