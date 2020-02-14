В системе Министерства внутренних дел Азербайджана произошло кадровое изменение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, согласно приказу министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, начальник Гянджинского городского линейного отдела полиции Главного управления полиции на железнодорожном транспорте полковник-лейтенант Шадам Гусейнов освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.