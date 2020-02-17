Кабинет министров внес изменения в "Правила приема студентов в вузы Азербайджанской Республики". Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующий приказ.

Как передает Day.Az, изменения приняты согласно предложению Государственного экзаменационного центра.

Согласно приказу, продолжительность экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора продлили до 1,5 часа.

Отметим, что ранее данный экзамен длился 45 минут.

Напомним, что абитуриенты русского сектора сдают отдельный экзамен по азербайджанскому языку (как государственный язык). На экзамене абитуриентам предоставляется 30 вопросов и максимальный балл составляет 30 баллов. Абитуриенты, сдавшие экзамен по азербайджанскому языку, но не прошедшие общий тестовый экзамен, в следующем году допускаются на вступительный экзамен без сдачи экзамена по азербайджанскому языку.