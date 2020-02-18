https://news.day.az/society/1204054.html Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие
В Мингячевире произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковые автомобили марок "Niva" и "Chery".
В результате аварии пострадали два человека - Фархад Велиев (1999 г.р.) и Видади Микаилов (1967 г.р.).
По факту проводится расследование.
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