В Мингячевире произошло ДТП.   

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковые автомобили марок "Niva" и "Chery".

В результате аварии пострадали два человека - Фархад Велиев (1999 г.р.) и Видади Микаилов (1967 г.р.).

По факту проводится расследование. 