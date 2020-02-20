26 февраля первые уроки и занятия в общеобразовательных учебных заведениях и центрах детско-юношеского развития будут посвящены 28-й годовщине Ходжалинского геноцида. Утвержден соответствующий "План мероприятий Управления образования города Баку в связи с проведением 28-й годовщины Ходжалинского геноцида".

Как сообщили АПА в секторе по связям с общественностью управления, в соответствии с приказом об утверждении Плана мероприятий в общеобразовательных школах будут проведены вечера памяти, продемонстрированы документальные и художественные фильмы, посвященные Ходжалинской трагедии, передает Day.Az. Кроме того, будут подготовлены стенгазеты, бюллетени, созданы фотостенды и уголки, посвященные Ходжалинской трагедии.

Педагоги и учащиеся учебных заведений встретятся со свидетелями геноцида, посетят памятник "Зов матери".