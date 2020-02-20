В результате ДТП в Хазарском районе Баку пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Бузовна. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала пассажир одного из автомобилей Мамедова Ясамен Рауф гызы (1957 г.р.).

Пострадавшая была помещена в Городскую клиническую больницу №3. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подкожную гематому лобной области.

Ведется расследование.