Проводятся комплексные следственные мероприятия на основании информации о незаконных действиях, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, бросающих тень на деятельность государственных органов, со стороны должностных лиц местных органов исполнительной власти Азербайджанской Республики.

В продолжение этих мероприятий на основании данных о том, что должностные лица Исполнительной власти Нефтчалинского района умышленно использовали в своих интересах служебные полномочия и допустили многочисленные преступные действия, наносящие значительный ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства, были начаты комплексные следственные мероприятия.

Как сообщили Trend в отделе общественных связей Службы государственной безопасности, на основании собранных материалов были установлены обоснованные подозрения в систематическом злоупотреблении должностными полномочиями экс-главой Исполнительной власти района Исмаилом Велиевым и получении им лично под различными именами денежных средств от руководителей образовательных, медицинских и других местных государственных учреждений, передает Day.Az.

Кроме того, были установлены основательные подозрения в том, что Исмаил Велиев лично, а также при посредничестве первого заместителя главы исполнительной власти Вургуна Акберова, заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, других находившихся в его подчинении должностных лиц требовал и получал денежные средства под различными предлогами от частных предпринимателей, занимавшихся бизнесом на территории района.

В ходе обыска, произведенного на основании решения суда в служебных кабинетах Исмаила Велиева, Вургуна Акберова, заместителя главы исполнительной власти Гюльтекин Садыховой, заведующего отделом по работе с местными органами самоуправления Анара Джафарова, были обнаружены и изъяты списки средств, полученных от должностных лиц различных органов местной исполнительной власти и других местных государственных органов, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, крупные денежные средства, документы и другие доказательства.

В результате расследования были установлены основательные подозрения в присвоении Исмаилом Велиевым части государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы и работы по благоустройству, самовольном захвате земельных участков на территории района путем злоупотребления служебными полномочиями, незаконном использовании их в корыстных целях, проведении им незаконного строительства на этих территориях.

Следствие также установило, что Исмаил Велиев под разными именами присваивал банковские карты безработных и малообеспеченных граждан, привлекавшихся к общественными работам.

Таким образом были доказаны факты злоупотребления должностными полномочиями, коррупции в образовательных, медицинских и других местных государственных органах и учреждениях.

Исмаил Велиев привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями, получение взяток в крупном размере, присвоение, а Вургун Акберов, Анар Джафаров, Вугар Нагиев, главврач центральной районной больницы Тельман Захидов, завотделом образования района Аждар Керимов и другие - за получение и дачу взяток.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по привлечению к следствию и расследованию всех эпизодов по уголовному делу, с определением круга виновных лиц.