Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес изменение в "Правила деятельности центров помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, центры помощи - это государственные и негосударственные организации, созданные с целью оказания юридической, медицинской, психологической, социальной и другой помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия.

Согласно изменению, в сферу деятельности центров помощи включена и организация курсов психологической коррекции для лиц, пострадавших от бытового насилия.