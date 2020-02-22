https://news.day.az/society/1205490.html В Азербайджане будут организованы спецкурсы в помощь пострадавшим от бытового насилия
В Азербайджане будут организованы спецкурсы в помощь пострадавшим от бытового насилия
Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес изменение в "Правила деятельности центров помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, центры помощи - это государственные и негосударственные организации, созданные с целью оказания юридической, медицинской, психологической, социальной и другой помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия.
Согласно изменению, в сферу деятельности центров помощи включена и организация курсов психологической коррекции для лиц, пострадавших от бытового насилия.
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