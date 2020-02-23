https://news.day.az/society/1205552.html В Агстафе произошел пожар в нескольких магазинах
В Агстафе произошел пожар в нескольких магазинах
В Агстафинском районе Азербайджана произошел пожар.
Как сообщает АПА со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, во время пожара сгорели на площади 40 м² ламбирный потолок и крыша магазинов общей площадью 100 м², построенных под единой крышей, а также находившиеся в них товары на площади 10 м², передает Day.Az.
Смежные здания были защищены от огня.
Пожар потушен.
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