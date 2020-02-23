В Агстафинском районе Азербайджана произошел пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, во время пожара сгорели на площади 40 м² ламбирный потолок и крыша магазинов общей площадью 100 м², построенных под единой крышей, а также находившиеся в них товары на площади 10 м², передает Day.Az.

Смежные здания были защищены от огня.

Пожар потушен.