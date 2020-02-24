https://news.day.az/society/1205828.html Тяжелая авария в Гедабеке, есть погибший
Тяжелая авария в Гедабеке, есть погибший
В Гедабеке произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в пресс-службе министерства иностранных дел (МВД), 22 февраля около 17:00 на территории села Гяр-гяр Гядабекского района автомобиль ВАЗ-21015, управляемый жителем села Талехом Расуловым, столкнулся с автомобилем "КамАЗ", управляемым жителем села Арыгдам А.Гараевым, передает Day.Az.
В результате госпитализированный Т.Расулов скончался в больнице.
По факту в Управлении полиции Гедабекского района ведется следствие.
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