В Гедабеке произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства иностранных дел (МВД), 22 февраля около 17:00 на территории села Гяр-гяр Гядабекского района автомобиль ВАЗ-21015, управляемый жителем села Талехом Расуловым, столкнулся с автомобилем "КамАЗ", управляемым жителем села Арыгдам А.Гараевым, передает Day.Az.

В результате госпитализированный Т.Расулов скончался в больнице.

По факту в Управлении полиции Гедабекского района ведется следствие.