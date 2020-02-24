Центр анализа международных отношений, Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и Азербайджанское представительство ООН совместно провели международную конференцию на тему "Призыв к справедливости женщин-вынужденных переселенцев: удовлетворение потребностей повестки вопросов мира и безопасности".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со вступительным словом конференцию открыл председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Он сообщил, что мероприятие посвящено 20-летию резолюции "Женщины, мир и безопасность" № 1325, принятой Совбезом ООН в 2000 году.

Далее выступил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он довел до сведения участвующих, что в политических процессах в Азербайджане придается большое значение роли женщин. По его словам, неслучайно, что в 1918 году во время АДР женщины были наделены правом голоса.

"Эта конференция посвящена 20-летию принятия резолюции Совбеза ООН "Женщины, мир и безопасность" №1325 от 2000 года. Исходя из обязательств, взятых на себя Азербайджаном на международном уровне, в частности, в связи с исполнением резолюции № 1325, разработан Национальный план деятельности на 2020-2023 годы. В этом контексте хочу отметить роль соответствующих государственных структур, в частности, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. К процессу разработки проекта Национального плана деятельности привлечены представители гражданского общества и активные в этой сфере НПО. В настоящее время с участием государственных структур осуществляется работа по завершению проекта Плана", - сказал Хикмет Гаджиев.

Выступая на мероприятии, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхагзаи сообщил, что в вышеупомянутой резолюции ООН отражена роль женщин в пресечении конфликтов и создании мира.

"Женщины всегда несли идею воздержания от мести. Без их участия в обеспечении мира не будут достигнуты Цели устойчивого развития ООН. Около 80 стран приняли свой Национальный план деятельности в связи с исполнением резолюции № 1325 Совбеза ООН", - сказал Исхагзаи.

Выступив на мероприятии, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева отметила, что комплексные меры, осуществляемые в Азербайджане, служат эффективному обеспечению прав беженцев и вынужденных переселенцев. "Институт омбудсмена выступает с инновационными инициативами в связи с этой группой населения. Обращения вынужденных переселенцев рассматриваются, а их нужды обеспечиваются. В то же время соответствующим государственным структурам направляются предложения в связи с законодательством", - сказала Сабина Алиева.

Омбудсмен подчеркнула, что на всех этапах развития общества Азербайджана женщины, наряду с мужчинами, принимали активное участие в построении государственности.

"Необходимо пресечь торговлю людьми, жертвами чего чаще становятся женщины. Они должны быть привлечены к процессу принятия решений в данной области. С этой целью важно разработать соответствующие программы в четырех направлениях. Это внесет весомый вклад в активное участие женщин в жизни страны", - уточнила Сабина Алиева.

Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев сообщил, что насилие конфликтующих сторон в отношении женщин недопустимо.

"К сожалению, и после Второй мировой войны мы становимся очевидцами того, что в ходе конфликтов в качестве цели выбираются женщины. Поэтому в 1970-х годах этому вопросу было уделено больше внимания. Следует отметить и создание Международного уголовного суда, после того как была принята резолюция Совбеза ООН № 1325. Мы постоянно слышим призывы к миру азербайджанок Нагорного Карабаха. Права на достойную жизнь этих женщин должны быть признаны. Мы ожидаем, что после устранения оккупации женщины примут активное участие в работах по развитию региона", - отметил Турал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.