В Азербайджане в школах ограничили массовые мероприятия - из-за коронавируса
24 февраля глава аппарата Министерства образования Мухтар Мамедов дал указания районным (городским) отделам образования в связи с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
В связи с недавними новостями о распространении коронавируса за границей требуется внимательный подход к санитарно-эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях по всей стране.
По этой причине в учебных заведениях, подчиненных районным (городским) отделам образования, создаются условия для проведения лечебно-профилактических мероприятий.
М.Мамедов поручил районным (городским) отделам образования принять ряд мер с учетом сложившейся ситуации:
1. Проведение активной просветительской и разъяснительной работы среди школьного персонала, учащихся и родителей по вопросам лечебно-профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях.
2. Проведение осмотра на наличие респираторных заболеваний среди учащихся общеобразовательных учреждений и помещение этих учащихся на амбулаторное лечение при наличии таких симптомов.
3. Усиление контроля за обеспечением медицинских комнат (если таковые имеются) общеобразовательных учреждений необходимыми медикаментами и медицинскими принадлежностями.
4. Усиление контроля за обеспечением общеобразовательных учреждений дезинфицирующими средствами и средствами гигиены.
5. Создание условий для проведения санитарно-эпидемиологических работ соответствующими органами общеобразовательных учреждений.
6. Ограничение массовых мероприятий, организуемых общеобразовательными учреждениями.
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