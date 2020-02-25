24 февраля глава аппарата Министерства образования Мухтар Мамедов дал указания районным (городским) отделам образования в связи с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

В связи с недавними новостями о распространении коронавируса за границей требуется внимательный подход к санитарно-эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях по всей стране.

По этой причине в учебных заведениях, подчиненных районным (городским) отделам образования, создаются условия для проведения лечебно-профилактических мероприятий.

М.Мамедов поручил районным (городским) отделам образования принять ряд мер с учетом сложившейся ситуации:

1. Проведение активной просветительской и разъяснительной работы среди школьного персонала, учащихся и родителей по вопросам лечебно-профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

2. Проведение осмотра на наличие респираторных заболеваний среди учащихся общеобразовательных учреждений и помещение этих учащихся на амбулаторное лечение при наличии таких симптомов.

3. Усиление контроля за обеспечением медицинских комнат (если таковые имеются) общеобразовательных учреждений необходимыми медикаментами и медицинскими принадлежностями.

4. Усиление контроля за обеспечением общеобразовательных учреждений дезинфицирующими средствами и средствами гигиены.

5. Создание условий для проведения санитарно-эпидемиологических работ соответствующими органами общеобразовательных учреждений.

6. Ограничение массовых мероприятий, организуемых общеобразовательными учреждениями.