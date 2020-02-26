Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) провели рейды в кондитерских цехах на территории Бинагадинского района, принадлежащих физическим лицам Шарифову Эльбрусу Исфандияр оглу и Велиеву Акифу Мусейиб оглу.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство, в ходе рейдов на обоих предприятиях были выявлены грубые нарушения санитарно-гигиенических норм и правил производства, хранения, транспортировки и продажи продукции.

Было установлено, что картонные коробки, используемые в качестве упаковки продукции, хранятся непосредственно на полу предприятия. А это способствует микробиологическому загрязнению продукции. Также было установлено, что оборудование для замешивания теста находится в неудовлетворительном состоянии, не соблюдается последовательность технологической цепочки.

В рамках законодательства в связи с установленными фактами деятельность обоих предприятий приостановлена.