Кабинет министров Азербайджана внес поправки в постановление "Об утверждении образцового положения общеобразовательных школ-интернатов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

В документе отмечается, что в общеобразовательных школах-интернатах в соответствии с требованиями закона "О психологической помощи" будет оказываться соответствующая помощь. Правила организации психологических услуг определяются Кабинетом министров.

Отметим, что общеобразовательные школы-интернаты - это учреждения, которые играют исключительную роль в организации обучения и воспитания детей и подростков, принятых из малообеспеченных семей, в том числе семей, не имеющих должные социально-бытовые условия, сирот и лишившихся родительской опеки детей. Они призваны воспитывать этих детей в духе национальных традиций и способствовать их становлению достойными гражданами страны.

Они находятся в подчинении районных и городских управлений образования, а также министерства образования Азербайджана. Специальные же общеобразовательные школы-интернаты находятся в непосредственном подчинении минобразования.