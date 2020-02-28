Продлен срок приема документов в резидентуру на 2020/2021 учебный год.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре, прием документов продлен до 13.00 2 марта, передает Day.Az.

На сегодняшний день заявления подтвердили 1356 кандидатов. 1196 из них - студены азербайджанского сектора, 160 - русского.

Ранее сообщалось, что прием документов завершится 27 февраля в 23.59.