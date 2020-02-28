Оперативный штаб при Кабинете министров проведет брифинг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, во время брифинга будут даны ответы на вопросы, связанные с коронавирусом.

Брифинг начнется сегодня в 17:00.

Отметим, что сегодня оперативный штаб при Кабинете министров подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Азербайджане.