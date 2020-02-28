https://news.day.az/society/1207313.html В Баку пройдет специальная пресс-конференция в связи с коронавирусом
В Баку пройдет специальная пресс-конференция в связи с коронавирусом
Оперативный штаб при Кабинете министров проведет брифинг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, во время брифинга будут даны ответы на вопросы, связанные с коронавирусом.
Брифинг начнется сегодня в 17:00.
Отметим, что сегодня оперативный штаб при Кабинете министров подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Азербайджане.
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