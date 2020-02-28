https://news.day.az/society/1207344.html Отменят ли занятия в азербайджанских школах из-за коронавируса? - Официально
Отменят ли занятия в азербайджанских школах из-за коронавируса? - Официально
Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос приостановления учебы в общеобразовательных учреждениях страны в связи с угрозой коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос прокомментировал руководитель пресс-службы министерства образования Джасарат Валехов.
"Внесение изменений в продолжительность учебного года и дней каникул на территории Азербайджана в связи с чрезвычайными ситуациями (военное положение, землетрясение, наводнение, массовое заболевание) осуществляется решением Кабмина, а по тем или иным причинам в отдельных учебных заведениях - приказом министерства образования", - сказал Валехов.
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