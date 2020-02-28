В Азербайджане в данный момент на карантине находятся 224 человека.

Об этом заявили на брифинге, организованном оперативным штабом при Кабмине Азербайджана, передает Day.Az.

Сообщается, что из 224 человек 12 - граждане Ирана, 1 - Италии, 7 - граждане различных стран, остальные - граждане Азербайджана. Все они находятся на 2-недельном карантине. Проведены соответствующие анализы и ожидаются ответы.

Отметим, что сегодня оперативный штаб при Кабмине подтвердил факт выявления первого случая заражения коронавирусом (COVİD - 19) в Азербайджане.