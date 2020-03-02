В Шамкирском районе произошел пожар на винном заводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в подсобном помещении Шамкирского винного завода, расположенного на улице М.Шахрияра в поселке Чинарлы. 

Пожар был потушен сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.