https://news.day.az/society/1207901.html В Шамкире произошел пожар на винном заводе
В Шамкире произошел пожар на винном заводе
В Шамкирском районе произошел пожар на винном заводе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в подсобном помещении Шамкирского винного завода, расположенного на улице М.Шахрияра в поселке Чинарлы.
Пожар был потушен сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре