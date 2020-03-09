В здании школы в Мингячевире произошел пожар

В Мингячевире произошел пожар в одноэтажном здании средней школы общей площадью 175 кв.м.

Как сообщили АПА в МЧС, близлежащие строения и деревья были защищены от огня.

Как отмечает АПА, пожар охватил помещение бывшей столовой и подсобную пристройку агдамской средней школы №72.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. В результате пожара подсобка школы пришла в негодное состояние.