https://news.day.az/society/1210154.html В здании школы в Мингячевире произошел пожар - ФОТО
В здании школы в Мингячевире произошел пожар - ФОТО
В Мингячевире произошел пожар в одноэтажном здании средней школы общей площадью 175 кв.м.
Как сообщили АПА в МЧС, близлежащие строения и деревья были защищены от огня.
Как отмечает АПА, пожар охватил помещение бывшей столовой и подсобную пристройку агдамской средней школы №72.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. В результате пожара подсобка школы пришла в негодное состояние.
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