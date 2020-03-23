https://news.day.az/society/1215100.html В Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошло возгорание бытовых отходов на большой площади.
Как передает Day.Az, об этом сообщило МЧС.
Отмечается, что соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны были немедленно направлены на место происшествия.
На данный момент проводятся работы по тушению пожара.
Более подробная информация будет предоставлена позднее.
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