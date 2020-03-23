В Баку дезинфицируют подземные гаражи

Для предотвращения угрозы распространения коронавируса COVİD-19 в Баку продолжается осуществление превентивных мер в сфере городского транспорта, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как отмечается, дезинфекция проводится и на объектах транспортной инфраструктуры, используемой гражданами.

В рамках этих мер специальными растворами была проведена дезинфекция и в подземных гаражах на площади Азадлыг и между улицами Мирзааги Алиева и Физули.