https://news.day.az/society/1215155.html В Баку дезинфицируют подземные гаражи - ВИДЕО
В Баку дезинфицируют подземные гаражи - ВИДЕО
Для предотвращения угрозы распространения коронавируса COVİD-19 в Баку продолжается осуществление превентивных мер в сфере городского транспорта, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Как отмечается, дезинфекция проводится и на объектах транспортной инфраструктуры, используемой гражданами.
В рамках этих мер специальными растворами была проведена дезинфекция и в подземных гаражах на площади Азадлыг и между улицами Мирзааги Алиева и Физули.
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