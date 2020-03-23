Минкультуры Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Министерство культуры Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство.

Как отмечается, в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом будут перечислены 100 тысяч манатов.