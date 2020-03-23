Страховая компания PAŞA Həyat Sığorta перечислила 100 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, передает Day.Az.

Лидер рынка страхования жизни, компания PAŞA Həyat, в рамках корпоративной социальной ответственности перечислила 100.000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

С первых дней предприняты серьезные меры по предотвращению распространения вируса внутри компании. В то же время для бесперебойного функционирования компании были совершены все необходимые шаги.