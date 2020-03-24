В Азербайджане снят еще один просветительский видеоролик о коронавирусе

В связи с вирусом COVID-2019 в Азербайджане снят еще один просветительский видеоролик, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Видеоролик доступен на сайте koronavirusinfo.az

Темами видео были "Творчество не вмещается в рамки", "Мир спасет красота". Он размещен под хэштегом #evdəqal

Представляем вниманию читателей данное видео: