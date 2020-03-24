https://news.day.az/society/1215648.html В Азербайджане снят еще один просветительский видеоролик о коронавирусе - ВИДЕО
В Азербайджане снят еще один просветительский видеоролик о коронавирусе - ВИДЕО
В связи с вирусом COVID-2019 в Азербайджане снят еще один просветительский видеоролик, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Видеоролик доступен на сайте koronavirusinfo.az
Темами видео были "Творчество не вмещается в рамки", "Мир спасет красота". Он размещен под хэштегом #evdəqal
Представляем вниманию читателей данное видео:
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