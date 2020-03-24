МВД Азербайджана пожертвовало в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 млн манатов

МВД Азербайджана пожертвовало в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 миллион манатов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Эта сумма, собранная за счет 50 процентов месячного довольствия руководящих сотрудников министерства, премий и части средств, собранных на счете помощи, предназначенного для личного состава, пожертвована для усиления мер борьбы с коронавирусной инфекцией в стране, в качестве поддержки соответствующей инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.