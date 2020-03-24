UNEC перечислил 150 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

На основе принятого решения заседания Ученого совета Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), проведенного сегодня онлайн-трансляцией, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, перечислено 150 тысяч манатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также Студенческий профсоюзный комитет UNEC перечислил в фонд 1000 манатов, а Профсоюзный комитет UNEC - 2000 манатов.

Для информации сообщаем, что прежде ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов перечислил свою месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, и члены коллектива UNEC поддерживая инициативу ректора, добровольно оказали финансовую поддержку фонду в размере одной части месячной зарплаты. Процесс продолжается.