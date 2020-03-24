В Азербайджане принято новое решение по иностранцам, временно проживающим в стране

Находящиеся в настоящее время в Азербайджане иностранцы, которые не могут покинуть страну по понятным причинам, более не обязаны обращаться за продлением своего временного пребывания в стране.

Об этом сообщили Trend в управлении по связям с общественностью Государственной миграционной службы.

Обращения иностранцев, чье пребывание в стране сроком от сегодняшнего дня до 30 апреля истекает, считаются принятыми Государственной миграционной службой, а их пребывание в нашей стране будет считаться законным в течение срока, соответствующего размеру государственной пошлины, предусмотренной Законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (размер госпошилны для несовершеннолетних на 30 дней - 15 манат, за 60 дней - 30 манатов; размер госпошилны для совершеннолетних - 60 манатов).