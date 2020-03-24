В Олимпийском городке Баку аплодировали врачам

Сегодня в Олимпийском городке Баку, в котором на карантине находятся эвакуированные из-за рубежа граждане страны, была проведена акция в поддержку врачей.

Об этом рассказал во вторник Trend Вугар Садиг, дочь которого находится на карантине.

Садиг отметил, что его дочь прилетела сегодня из Нью-Йорка утренним рейсом и находится на двухнедельном карантине в Олимпийском городке, где стала свидетелем этого флешмоба.

"Сегодня в девять часов вечера, те, кто находятся в городке, всем корпусом стали аплодировать врачам, которые доблестно помогают обществу в борьбе с коронавирусом, и скандировать лозунги в их поддержку." - сказал Садиг.

Он также привел благодарственные слова своей дочери, Фидан Садиг. По его словам, Фидан, долгое время проживающей за границей, было очень приятно видеть, как азербайджанские врачи профессионально относятся к своему делу, и какой заботой окружают находящихся в карантине.

"Фидан тоже приняла участие в акции, и неспроста. Она вместе с другими людьми, находившимися в городке, аплодировала врачам, в числе которых - ее родная бабушка, находящаяся прямо сейчас на дежурстве", - сказал Вугар Садиг.