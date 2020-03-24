Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет, нарушающих карантин

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане применяются меры социальной изоляции, а также ограничения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, с 00:00 часов 24 марта по 00:00 часов 20 апреля был объявлен особый режим карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее возможных последствий.

В течение этого периода, помимо других необходимых мер, лицам старше 65 лет запрещается покидать свои дома. Контроль за исполнением требований особого режима карантина поручен министерству внутренних дел. Полицейские наряды, назначенные в целях исполнения данного указания, провели наблюдения на территории столицы.

Cообщается, что в рамках соответствующих мер в парках и аллеях полиция провела профилактические беседы с жителями Баку старше 65 лет. Они были проинформированы о соответствующем решении Кабинета министров и предупреждены о том, чтобы не выходить из своих домов во время особого режима карантина как для защиты своего здоровья, так и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в обществе.

После этого полиция сопроводила их по своим адресам.